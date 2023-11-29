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ABD polisi uyardı: iPhone'lardaki bu özelliği hemen kapatın!

ABD polisi uyardı: iPhone'lardaki bu özelliği hemen kapatın! Apple, NameDrop özelliğiyle birlikte iletişim bilgilerinin paylaşımını kolaylaştırdı. Ancak bu durum, bazı gizlilik sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu.