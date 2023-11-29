ABD polisi uyardı: iPhone'lardaki bu özelliği hemen kapatın!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 15 modelleri ile birlikte iOS 17 güncellemesini de kullanıma sunmuştu.
ABD'de polis, Apple'ın son güncellemesi iOS 17 ile birlikte gelen yeni bir iPhone özelliği konusunda gizlilik uyarılarında bulundu.
iOS 17 ile birlikte gelen NameDrop isimli bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir iPhone'u farklı bir iPhone'a yaklaştırarak iletişim bilgilerini paylaşabiliyor.
Gizlilik endişesi var
Kolluk kuvvetlerinden gelen uyarıda, polis departmanları iOS 17 ile gelen NameDrop özelliğinden kaynaklanan olası bir "gizlilik" endişesiyle kullanıcıları uyardı.
Güvenlik güçlerine göre birçok kullanıcı, telefonların ayarlarını kontrol etmediğinden iletişim bilgilerini istemeden başkalarıyla paylaşabilir.
Bu nedenle uzmanlar, insanların özelliği varsayılan olarak kapatmaları ve aynı şeyi çocukları için de yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
iPhone'larda Namedrop özelliği nasıl kapatılır
Eğer gizlilik endişesi yaşamak istemiyorsanız, Namedrop özelliğini kapatabilirsiniz.
Bunun için Ayarlar uygulamasını açın.
Genel seçeneğine dokunun.
AirDrop seçeneğine gelin.
Aygıtları Bir Araya Getirerek"
Bu ekrandan Alma Kapalı seçeneğini işaretledikten sonra, "Aygıtları Bir Araya Getirerek" seçeneğini kapalı konuma getirin.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış