ABD, Rus bilgisayar korsanının başına 10 milyon dolar ödül koydu ABD, Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev hakkında tutuklanmasını sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşımında bulunana 10 milyon dolar ödül verecek.

İHA

ABD, Rus bilgisayar korsanları için harekete geçti ve yeni adımlar atmaya karar verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’deki yasa uygulamalarını, işletmeleri ve internet alt yapısını hedef alan Rus bilgisayar korsanı için ödül verileceğini duyurdu.

10 milyon dolar ödül var

Bakanlık, Mikhail Pavlovich Matveev hakkında tutuklanmasını sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşımında bulunana Ulus Ötesi Organize Suçlar Ödül Programı (TOCRP) kapsamında 10 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

Rusya'nın siber suçlular için en güvenli yer olduğu aktarılarak, Rusya’nın ABD müttefiklerine de siber saldırılarda bulunduğu bildirildi.

Rus bilgisayar korsanı Matveev dolandırdığı kişilerden 400 milyon dolar talep eden ve yaklaşık 200 milyon dolar fidye ödemesi alan üç fidye yazılımı çetesinin aktif bir üyesi olarak biliniyor.