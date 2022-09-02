ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Pentagon'un üst düzey komutası, Çin ve Rusya tarafından geliştirilen yeni uzay silahlarının neden olduğu endişe hakkında toplantı düzenleyecek.

Pentagon'un üst düzey komutası, Çin ve Rusya tarafından geliştirilen yeni uzay silahlarının yarattığı artan tehlike hakkında konuşmak için gelecek hafta toplantı düzenleme kararı aldı.

Çin ve Rusya'nın kısmi yörüngesel bombardıman sistemleri ve uzaydan karaya silahları genişletmesinin, ABD'nin caydırıcılığını ve stratejik istikrarını nasıl etkileyebileceği toplantının ana konusu olacak.

Toplantıda ayrıca, bu uzay silahlarının gelişmesi ve Amerika'nın savunması için risk oluşturması durumunda ülkenin nasıl cevap vereceği de tartışılacak.

Üst düzey yetkililer katılacak

Brifinge, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks gibi ABD Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri katılacak.

Çin ve Rusya'nın silahlarının Amerika tarafından tespit edilme, takip etme veya bunlara karşı koyma kapasitesini aşabilecek yeni uzay tabanlı teknolojiler de gündeme gelecek.

NTV'de yer alan habere göre Çin, Ekim 2021'de fraksiyonel yörüngesel bombardıman sistemi olarak tanımladığı sistemi test etti.

Çin tarafından lazerler, karadan fırlatılan uydu karşıtı füzeler ve diğer uyduları yakalayıp yörüngeden çekme yeteneğine sahip uzay araçları da dahil olmak üzere çok çeşitli uydu karşıtı teknolojiler geliştirildi.

Öte yandan Rusya, mermi ateşleme yetenekleri olan uydular da dahil olmak üzere uzaya dayalı silahlar ve uydu karşıtı sistemler oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.