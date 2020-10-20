ABD seçimlerinden bir gün önce Dünya'ya göktaşı düşebilir

Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, ABD başkanlık seçimlerinden bir gün önce Dünya’ya göktaşı düşebileceğini söyledi.

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, yeni göktaşı iddiaları gelmeye devam ediyor. Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, ABD başkanlık seçimlerinden bir gün önce Dünya’ya göktaşı düşebileceğini söyledi.

2 KASIM'DA DÜNYA'YA ÇARPABİLİR

Ünlü astrofizikçi, 2018VP1 diye bilinen göktaşının saatte 46 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerlediğini ve 2 Kasım'da gezegene isabet edebileceğini duyurdu.



Ancak Tyson’a göre, yaklaşık olarak buzdolabı çapında olan göktaşı, gezegenimizde ciddi bir hasar yaratacak kadar büyük değil.

Geçtiğimiz günlerde ABD seçimlerinden önce Dünya'ya göktaşı düşeceği iddiaları ortaya çıkmış ve NASA bu iddiaları doğrulamıştı.

Ancak uzay ajansı, göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 1'den daha az olduğunu duyurmuştu.

NASA, "Göktaşının şu anda gezegenimizin atmosferine girme ihtimali yüzde 0,41. Ancak girseydi de son derece küçük olduğu için parçalanacaktı." açıklamasında bulundu.