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    ABD Temsilciler Meclisi, Müslüman karşıtı paylaşım konusunda Facebook'a mektup gönderdi

    ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, geniş kullanıcılara ulaşmadan önce, Müslüman karşıtı içeriklerin yasaklanması için Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup gönderdi.
    • AA
    • 17.12.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 10:39
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    ABD Temsilciler Meclisi, Müslüman karşıtı paylaşım konusunda Facebook'a mektup gönderdi

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, sahte paylaşımların geniş kitlelere yayılması için oldukça sık tercih ediliyor. Ancak yıllardır ABD'li şirketin bu içerikleri kaldırma konusunda çok yavaş davrandığı bilinen bir gerçek.

    ABD'DEN FACEBOOK'A UYARI

    ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Müslüman karşıtı içeriklerin geniş kitlelere ulaşmadan önce yasaklanması için, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup gönderdi.

    VEKİLLER ÇÖZÜM İSTEDİ

    Vekiller gönderdikleri mektupta, Facebook'un Müslüman karşıtı içerikleri platformdan kaldırma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bu duruma bir çözüm talep etti.

    mark zuckerberg

    Demokrat 30 vekilin imzasını taşıyan mektupta, "Facebook, çocuk pornosu ve aşırılıkçı şiddete ilişkin içeriklerin yüzde 99'unu zamanlıca engellediği için övünüyor. Platform aynı performansı, Müslüman karşıtı olan ya da bir etnik ya da dini grubu hedef alan nefret söylemi için de yapmalı." ifadeleri kullanıldı.

    Mektupta Facebook'un, söz konusu içerikleri geniş kitlelere ulaşmadan engellemeyi başaramaması nedeniyle, platformun Müslüman karşıtı gruplar için kötü niyetle kullanıldığı belirtildi.

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