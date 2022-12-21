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    ABD, Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi

    ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), artan gizlilik ve güvenlik endişeleri üzerine Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdiği bildirildi.
    • 21.12.2022 - 09:45
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    ABD, Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim'de tamamlanmıştı.

    Şirketin yeni sahibi Musk, Twitter'da çok sayıda çalışanı işten çıkarırken, şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkilileri de istifa ettiklerini duyurmuştu.

    ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan kasım ayında yapılan açıklamada, Twitter'daki son gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği bildirilmişti.

    FTC, incelemeyi derinleştirdi

    AA'nın haberine göre, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), artan gizlilik ve güvenlik endişeleri üzerine Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi.

    FTC'nin geçen ay şirketin iki eski üst düzey yöneticisini veri güvenliği konusunda sorguladığı aktarıldı.

    Öte yandan, incelemenin ardından Twitter'a milyonlarca dolar ceza verilebileceği söyleniyor.

    twitter


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