ABD, uzay uçağını yeniden yörüngeye fırlattı

ABD ordusu ve NASA'nın deney ekipmanlarını yörüngeye taşıyan X-37B Orbital, yeniden uzaya gönderildi.

Orbital Test Aracı olarak da bilinen Boeing X-37 uçağı, tekrar kullanılabilir bir robot uzay aracı olarak geliştirildi. Bir fırlatma aracıyla uzaya gönderilen uçak, daha sonra yeniden Dünya'ya geri inebiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon); uzay uçağı olarak bilinen X-37B Orbital Test Aracı'nı, çeşitli deneyler için uzaya ekipman taşımak üzere Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı.





DENEY DONANIMLARI TAŞIYOR

FalconSat-8 adlı deneysel bir uydu taşıyan uzay uçağı, Dünya yörüngesinde gizli görevler ve bilimsel deneyler yürütecek.

Uçakta, radyasyonun farklı maddeler ile tohumların gelişimi üzerindeki etkisini inceleyecek ve mikro dalga enerjisiyle oluşturulan güç ışınlarını test edecek deney donanımları bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B uçaklarıyla daha önce 5 uzay görevi gerçekleştirmişti.

Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı. Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün, Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün ve Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak 780 gün kalmıştı.





X-37B, ABD'nin yörünge arası uçuş gerçekleştirebilen iki operasyonel uzay aracından biri. NASA tarafından 1999'da tasarlanan proje, 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) devredilmişti.