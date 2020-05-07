ABD, uzay uçağını yeniden yörüngeye gönderecek

ABD ordusu ve NASA'nın deney ekipmanlarını yörüngeye taşıyacak X-37B Orbital, 16 Mayıs'ta fırlatılacak.

Orbital Test Aracı olarak da bilinen Boeing X-37 uçağı, tekrar kullanılabilir bir robot uzay aracı olarak geliştirildi. Bir fırlatma aracıyla uzaya gönderilen uçak, daha sonra yeniden Dünya'ya geri inebiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzay uçağı olarak bilinen X-37B Orbital Test Aracı'nı, çeşitli deneyler için uzaya ekipman taşımak üzere yörüngeye gönderiyor.

16 MAYIS'TA UZAYA UÇACAK

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; Hava Kuvvetleri, Uzay Kuvvetleri ve Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile ortak gerçekleştirilecek uçuşun, 16 Mayıs'ta Florida'daki Cape Carnaval Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılacağı belirtildi.

ALTINCI KEZ UZAYA GİDİYOR

Katettiği uzun menzil ve atmosferin dışına çıkma kabiliyetine sahip uzay uçağının, altıncı görevini gerçekleştireceği ifade edildi. Ayrıca bu uçuşla, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından geliştirilen ve yörüngede deney yapacak "FalconSat-8" isimli küçük bir uydunun da yörüngeye götürüleceği açıklandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin, bu uyduyla çeşitli deneyler yapacağı söyleniyor. Uyduya ek olarak uzay uçağının, NASA'nın radyasyon gibi uzay etkilerini araştırmak ve ürün yetiştirmek için örnek tohum ve plakaların bulunduğu deney ekipmanını da yörüngeye taşıyacağı vurgulandı.

X-37B, ABD'nin yörünge arası uçuş gerçekleştirebilen iki operasyonel uzay aracından biri. NASA tarafından 1999'da tasarlanan proje, 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) devredilmişti.

Uygulama aşaması ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen proje kapsamında ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörüngede 224 gün kalmıştı. Mart 2011'de başlatılan ikinci uçuş 468 gün, Aralık 2012'de başlatılan üçüncü uçuş 674 gün, Mayıs 2015'te başlatılan dördüncü uçuş 718 gün sürmüştü.

Geçen yıl ekim ayında yapılan beşinci uçuşta ise uzay uçağı X-37B, 780 gün yörüngede kalarak bir önceki rekorunu kırmayı başarmıştı.