ABD ve Google, çip geliştirmek için anlaşma imzaladı

ABD ve Google, çip geliştirmek için anlaşma imzaladı

ABD, yenilikçi çip tasarımları için Google ile ortak oldu. Yeni anlaşma, açık kaynaklı çipler üretilmesine olanak tanıyacak.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketiciği elektroniğine de sıçramıştı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri henüz sorunun çözülmediğini söylüyor.

ABD ve Google anlaştı

Çip üretimi konusunda dev yatırımlar yapan ve Asya pazarından geri almak isteyen ABD, Google ile anlaştı.

Yeni ortaklığın, kısıtlamalar ve lisans ücretleri gibi sorunları ortadan kaldırması beklenirken, açık kaynaklı çipler üretilmesine olanak tanıyacak.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yürütülecek yeni anlaşma kapsamında; nanosensörler, biyoelektronik, yapay zeka ve kuantum hesaplama için Google ile 40 farklı çip tasarımı desteklenecek.