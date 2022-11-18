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    ABD, yakında Twitter'a ve Elon Musk'a soruşturma açabilir

    Demokrat Parti'de görev alan 7 senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile iletişime geçerek Twitter hakkında soruşturma yapılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 14:28
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    ABD, yakında Twitter'a ve Elon Musk'a soruşturma açabilir

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    Twitter Blue üzerindeki değişiklikler, mavi tik ve gri tik rozetler, yöneticiler dahil çalışanların yarısının işten kavulması ve diğer bazı olaylar, tüm gözleri Twitter'ın üzerine çekti.

    Senatörlerden soruşturma talebi

    Demokrat Parti'de görev alan 7 senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile iletişime geçerek Twitter hakkında soruşturma yapılmasını istedi.

    FTC'ye yazılan mektupta Twitter'ın FTC ile imzaladığı uzlaşma kararındaki maddeleri ihlal edip etmediğinin denetlenmesi istendiği belirtildi.

    twitter elon musk

    Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınması FTC'nin endişeye kapılmasına neden olmuştu.

    Şirketi satın alır almaz birçok kişiyi kovan, yönetim kadrosunu temizleyen ve kendisini tek yetkili ilan eden Elon Musk, görünüşe göre FTC'nin radarından kaçamayacak.

    Şimdi gözler, FTC'nin senatörlerin mektubuna nasıl bir cevap vereceğine çevrilmiş durumda.


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