ABD'de 30 ton TNT gücünde meteor patladı

NASA, yeni yılın ilk günü Pensilvanya eyaletinde bir meteorun atmosfere sürtünmesi sonucu oluşan ses patlamasının, 30 ton TNT'ye eşit olduğunu açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni yılın ilk günü Pensilvanya eyaletinde bir meteorun atmosfere sürtünmesi sonucu oluşan ses patlamasının, 30 ton TNT'ye eşit olduğunu duyurdu.

NASA'nın meteorları gözlemleyen kurumu NASA Meteor Watch'un sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pittsburg kenti civarında birçok kişinin duyduğu ses patlamasının meteor kaynaklı olduğu bilgisi yer aldı.

NASA, yerel saatle 11.00 civarında gerçekleşen patlamayla ilgili "Hava bulutlu olmasaydı, ateş topu gündüz gökyüzünde kolayca görülebilirdi. Kaba tahminle ortaya çıkan ışık dolunayın parlaklığının 100 katı." ifadelerini kullandı.

1 METRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

NASA, atmosfere çarpan meteorun yaklaşık 1 metre çapında ve 450 kilogram ağırlığında olduğu tahminini paylaşırken, bölgedeki bir kızılötesi istasyonunun da parçalanma anında meteordan gelen patlama dalgasını kaydettiğini aktardı.

Öte yandan, patlama sesini doğrulayan bölge sakinlerinden bazıları evlerinin camlarının sarsıldığını, bazılarıysa deprem olduğunu zannettiklerini belirtti.