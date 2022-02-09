ABD'de bir ilk: Black Hawk helikopteri pilotsuz uçtu

DARPA ile Skorsky arasında yapılan ortak bir çalışma kapsamında, ilk kez Skorsky marka UH-60 Alfa model bir Black Hawk helikopteri pilotsuz havalandı.

Skorsky ile DARPA'nın, Kokpit İçi Otomasyon Sistemi olarak adlandırılan ortak programında helikopterlerin insansız uçurulmasına yönelik ilk testler gerçekleşti.

Skorsky Innovation Direktörü Igor Cherepinsky, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında, UH-60 Alfa Black Hawk helikopterinin 5 ve 7 Şubat tarihlerinde iki defa pilotsuz uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

"30 DAKİKA İNSANSIZ UÇTU"

Daha önceki testlerde her ihtimale karşı helikopterde bir pilot bulunduğunu ifade eden Cherepinsky, "Helikopterde 210 Switch diye bir anahtar var. Buraya helikopterdeki kişi sayısı giriliyor. Oraya sıfır kişi diye girdik. Helikopter Kentucky'deki Fort Campbell üzerinden 30 dakika boyunca insansız olarak uçtu." ifadelerini kullandı.

Helikopterin, kalkış öncesi kontrolleri ve kalkış sürecini kendi başına tamamladığını aktaran Cherepinsky, yoğun hava trafiği ve karmaşık sahalardaki durumlara yanıt vermesi için bir simülasyonla helikoptere New York şehrindeki gökdelenlerin arasında uçuyormuş gibi bir ortam tasvir edildiğini kaydetti.

160 MİLYON DOLARLIK PROJE

Cherepinsky, helikopterin Manhattan'daki gökdelenlerin arasında güvenli bir şekilde uçtuktan sonra indiğini aktardı. DARPA ve Skorsky'nin, 160 milyon dolar harcadığı projeyi yıl sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.