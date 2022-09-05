ABD'de UFO söylentilerine neden olan görüntü

ABD'de UFO söylentilerine neden olan görüntü

Gökyüzünde bir anda ortaya çıkan ışıklar, UFO dedikodularını beraberinde getirdi.

Gökyüzünde beliren ışıklı cisim, ABD'de tartışmalara yol açtı.

Teksas eyaletinde ortaya çıkan garip ışıklar, kayıt altına alındı.

Görgü tanıkları, o anları anlattı

O ana tanıklık edenlerden biri, "Gerçekte gördüğünüzde, olduğundan çok daha parlak gibi duruyor." dedi.

Başka biri de görüntünün büyüleyici olduğunu söyleyerek, "Tek bir ışık olsaydı, bir helikopterin böyle bir şeyi tekrarladığını düşünebilirdim. Birden çok ışık bir aradaydı." diye konuştu.

ABD'de UFO söylentilerine neden olan görüntü ViDEO

UFO şüphesi

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerin, bir drone'a ait olabileceğine dair yorumlar da yapıldı.

Konuyla ilgili uzman Gene Robinson, görüntülerin ilk bakışta drone tabanlı bir fenomen olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Bunun bir olasılık olamayacağını söylemiyorum"

New York Post'un haberine göre, "Bununla ilgili dünya dışı hiçbir şey olmadığını söylemeliyim. Ama bunun bir olasılık olamayacağını söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

İngilizce'de açılımı "Unidentified Flying Object" olan UFO, "Tanımlanamayan Uçan Cisim" olarak biliniyor.