ABD'deki nükleer savaş 300 milyonu insanı yok edebilir Yeni modeller, Amerika'nın füze fırlatma tesislerine yapılan bir saldırıdan kaynaklanan radyoaktif serpintinin 'yıkıcı' etkisini ortaya koyuyor.

ensonhaber.com

Nükleer saldırı gibi korkunç bir olayın olası etkilerini modelleyen yeni bir rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 300 milyon insan, nükleer bir saldırıyı takip eden dört gün içinde radyoaktif serpintiye maruz kalmaktan dolayı ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak.

ABD'ye nükleer silahlarla saldırılırsa, düşman büyük olasılıkla tüm saldırıyı ülkenin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatma tesislerine yoğunlaştıracak.

ABD'den gelecek herhangi bir misilleme saldırısı Colorado, Montana, Nebraska, Kuzey Dakota ve Wyoming'de bulunan bu tesislerden gelebilir. Bu nedenle, düşmanın ilk önceliği bu tesislere saldırmak olacak.

Söz konusu eyaletlerdeki 450 ICBM silosu, merkez üssü olarak hizmet veriyor. Bu eyaletlerdeki nüfus yoğunluğu düşüktür, ancak rüzgarlar radyoaktif materyali çok uzaklara taşıyabilir.

Milyonlarca insan risk altında

Araştırmanın parçası olan haritalar, çarşamba günü Scientific American'da yayınlanan ABD'nin nükleer programına ilişkin özel bir raporun parçası.

Ve sonuçlar korkunç: Hava koşullarına bağlı olarak, ABD'nin 48 aşağı eyaletinin nüfusunun yüzde 90'ının yanı sıra; Meksika'nın kuzey eyaletlerinde ve Kanada'nın en kalabalık bölgelerinde yaşayan insanlar ölümcül radyasyona maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Bilim insanları, 2021 yılına kadar kaydedilen hava durumu modellerini kullanarak, 800 kilotonluk bir savaş başlığının 450 silonun her birine aynı anda çarparak ABD cephaneliğini yerle bir etmesinin etkilerini simüle etti.

Ekip, ilk olarak rüzgarların 2021'in her gününde serpintiyi nasıl taşıyacağını haritalandırdılar ve olası en kötü senaryoyu yukarıdaki haritada gösterdiler.

Bu senaryoda, siloların etrafındaki topluluklarda yaşayan üç milyon insan, saldırıyı takip eden dört gün içinde sekiz gri (Gy) radyasyon alma riskiyle karşı karşıya kalacak ve bu da kesin ölümle sonuçlanacak; çünkü bir Gy, radyasyon hastalığına neden olmak için yeterlidir.

Bir gri (Gy), 100 radyasyon birimine (rad) eşdeğer olan uluslararası birim sistemidir (SI), bu da 1 Joule/kilogram'lık soğurulan doza (bir termal ısı kapasitesi) eşittir.

Radyasyon sendromunun belirtileri kişinin aldığı doza bağlıdır ve bulantı, yorgunluk, kusma, ishal, cilt hasarı, nöbetler ve hatta koma belirtileri gösterebilir.

Yeterince yüksek dozda delici radyasyon uygulandığında, bu belirtiler birkaç dakika içinde başlayabilir ve ölümcül olabilir.

ABD hükümeti, batı eyaletlerindeki silolarda depolananlar da dahil olmak üzere, eskimiş nükleer silahlarını yenilemeye yönelik 1,5 trilyon dolarlık bir proje başlatmıştı.

Karada bulunan bu ICBM silolarının amacı, başlangıçta Rusya'dan veya diğer yabancı güçlerden gelebilecek bir nükleer saldırıyı caydırmaktı. Düşünce, yıkıcı bir misilleme olasılığının nükleer bir saldırıyı önleyeceğiydi.

Eğer bu raporun tahminleri doğru çıkarsa, böyle bir saldırı Kuzey Amerika ve ötesindeki nüfusu sonsuza kadar yok edebilir.