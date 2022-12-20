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    ABD'den Epic Games'e 520 milyon dolar ceza

    ABD Federal Ticaret Komisyonu, Epic Games'e 520 milyon dolar ceza verdi.
    • 20.12.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:30
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    ABD'den Epic Games'e 520 milyon dolar ceza

    ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), popüler video oyunu Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'e ceza verildiğini açıkladı.

    Açıklanan karara göre; Epic Games, çocukların çevrim içi gizlilik haklarını ihlal ettiği ve kullanıcıların istenmeyen ödemeler yapmalarına yönelik tasarım hileleri uyguladığı iddiaları üzerine toplam 520 milyon dolar ceza ödeyecek.

    AA'nın haberine göre, FTC'den yapılan açıklamada, Epic Games'in, çocukların gizlilik haklarını ihlal etme suçundan 275, kullanıcıları istenmeyen ödemeler yapmaları için kandırma suçundan 245 olmak üzere toplam 520 milyon dolar ceza ödeyeceği aktarıldı.

    Hileli arayüzler kullanıyor

    FTC Başkanı Lina Khan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Epic Games'in gizliliği ihlal eden ayarlar ve Fortnite kullanıcılarını kandıran arayüzler kullandığını belirtti.

    Khan, kamuoyunu ve özellikle çocukları çevrim içi gizlilik ihlallerinden korumanın FTC için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

    epic


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