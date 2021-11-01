ABD'den Huawei'ye yeni kısıtlama geliyor

ABD yaptırımları sonrasında cep telefonu bölümü ağır yara alan Huawei'ye yeni yasaklar gelmeye devam ediyor. Son karar başkan Joe Biden'ın.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, 2021'in ilk yarısında da gelirlerinin yüzde 30'unu kaybetmişti.

Trump'ın koltuktan inmesi ve Joe Biden'ın başkan olması nedeniyle umutları yeniden yeşeren Çinli şirket, görünüşe göre Biden döneminde de umduğunu bulamayacak.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Amerika Temsilciler Meclisi’nde, Huawei gibi kara listeye alınan şirketlerin ABD’li kuruluşlardan yeni ekipman lisanları almasının önüne geçmeyi hedefleyen yeni yasa tasarısı, 420’ye karşı 4 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubioas, “Huawei ve ZTE gibi Çin devletiyle ilişkisi olan şirketlerin biizim telekomünikasyon ağımızda yeri yok.” dedi.

SON KARAR BIDEN'IN

Amerika Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yeni tasarının geçerli olabilmesi için başkan Joe Biden tarafından da onaylanması gerekiyor.

Gelen bilgilere göre Biden, bu kararı onaylamaya çoktan hazır. Gerekli onayın ardından, kara listede yer alan Huawei gibi şirketlere yeni ekipman lisansı verilmesi tamamen engellenecek.