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    ABD'den NVIDIA'ya talimat: Çin'e çip satışını durdur

    ABD, ileri düzey yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını durdurması için NVIDIA'ya talimat verdi.
    • 01.09.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:04
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    ABD'den NVIDIA'ya talimat: Çin'e çip satışını durdur

    ABD, çip üreticisi NVIDIA'nın yapay zeka çalışmalarında en çok kullanılan iki çip türünün Çin’e ihracatını durdurmasını istedi.

    AA'nın haberine göre, bu hamle ile Çinli şirketlerin yürüttüğü görüntü veya yüz tanıma gibi faaliyetlerin aksayabileceği ve NVIDIA'nın Çin’deki iş hacminin daralabileceği düşünülüyor.

    NVIDIA'nın hisseleri borsa kapanışının ardından yüzde 6.6 düşerken, şirket getirilen yasağın iki çip türünden H100’ün geliştirilmesi sürecinin tamamlanmasına engel olabileceğini ifade etti.

    Yasak iki çip türünü kapsıyor

    Yasak, NVIDIA'nın yapay zeka uygulamalarını hızlandıran A100 ve en kabiliyetli çipi olan H100’ü kapsıyor.

    NVIDIA, ABD’li yetkililerin yeni kuralın “bahsedilen ürünlerin Çin’de askeri amaçlarla kullanılması riskine yönelik olduğunu” söylediğini belirtti.

    nvidia


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