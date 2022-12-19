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    AB'den Elon Musk'a Twitter uyarısı

    Aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alan Elon Musk'a, AB'den uyarı geldi.
    • 19.12.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:32
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    AB'den Elon Musk'a Twitter uyarısı

    Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın almasıyla birlikte bazı değişikliklere uğrayan Twitter, attığı adımlarla tepki toplamaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Twitter, Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı.

    Anlık konumun paylaşılmasının Twitter’da yasak olduğunu belirten Musk, özel jetinin konumunu anlık olarak payaşan @elonjet adlı hesabı da kapatmıştı. Söz konusu gazetecilerin de bu konum bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

    Twitter, gazetecilerin hesaplarını yeniden açtı

    Elon Musk, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını yeniden açtı.

    AB den Elon Musk a Twitter uyarısı #1

    AB'den Elon Musk'a uyarı

    AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Twitter'dan paylaştığı mesajında, gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasını "endişe verici" şeklinde nitelendirdi.

    "Yaptırım gelebilir"

    AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının medya özgürlüğü ve temel haklara saygı gerektirdiğini vurgulayan Jourova, "Medya Özgürlüğü Yasamızda bu desteklenmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalıdır. Kırmızı çizgiler var ve yakında yaptırımlar gelebilir." mesajını paylaştı.

    AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, internet platformlarının kullanıcıların hesaplarını askıya alması gibi durumlarda uyarıda bulunması ve gerekçesini sunmasını zorunlu kılıyor.

    Twitter, hesapları neden kapattığını, profillerini ve geçmiş paylaşımlarını neden ortadan kaldırdığını gazetecilere açıklamamıştı.


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