ABD'li astronot Kate Rubins, başkanlık seçimlerinde oyunu uzaydan kullanacak

Amerikalı astronot Kate Rubins, kasım ayındaki başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanmayı planlıyor.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Astronotlar, çeşitli uzay araçlarıyla istasyona gidip, görevleri bittikten sonra Dünya'ya geri iniyor.

Ekim ayı ortasında, 2 kozmonotla 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmeye hazırlanan NASA astronotu Kate Rubins, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD vatandaşlarının oy kullanmasının önemine işaret etti.

OYUNU UZAYDA KULLANACAK

Rubins, kendisinin oyunu uzaydan kullanmayı planladığını ifade ederek, "Bunu uzaydan yapma imkanım varsa, vatandaşlar yerde oyunu haydi haydi kullanabilir." dedi.

Kate Rubins, "Demokrasimizde katılım son derece önemli. Uzaydan oy kullanabiliyor olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Birçok Amerikalı astronotun yaşadığı Houston'ın bağlı olduğu Teksas eyaleti, uzaydan elektronik oy kullanımına izin veriyor.

RUS KOZMONOTLAR DA OY KULLANMIŞTI

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, geçtiğimiz ttemmuz ayında yaptığı açıklamada, Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonot Anatoliy İvanişin’in Rusya’daki anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılan oylamaya doğrudan katıldığını duyurmuştu.