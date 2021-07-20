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    ABD'li astronotun Türkiye paylaşımı

    ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 00:52
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    ABD'li astronotun Türkiye paylaşımı

    ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini, ''Harika görünüyorsun Türkiye'' mesajıyla paylaştı.

    Ünlü astronot, paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

    ''HARİKA GÖRÜNÜYORSUN TÜRKİYE''

    NASA'da görevli astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğüne dikkat çekti.

    ATATÜRK'Ü ANDI

    Kimbrough, ''İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerine yer verdi.

    ABD li astronotun Türkiye paylaşımı #1

    ABD li astronotun Türkiye paylaşımı #2

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