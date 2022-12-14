ABD'li bilim insanlarından tarihi füzyon keşfi

ABD'li bilim insanları, 'füzyon ateşlemesi' deneyini başarıyla gerçekleştirdi. 60 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan deneyle ilgili, "21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarısı" denildi.

Alternatif enerji konusunda çığır açacak olan füzyon enerjisiyle ilgili tarihi bir gelişme yaşandı.

Gelişmeyi, Ulusal Nükleer Güvenlik Dairesinin Başkan Yardımcısı Marvin Adams açıkladı.



Az miktarda nükleer yakıtı, nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleştiği noktaya ısıtıp sıkıştırmak için lazerler kullanıldı.

Atom çekirdekleri kaynaşarak "füzyon" oluşturdu

Yöntemde çok yüksek güce sahip 192 lazer, saf altından bir silindirin merkezindeki nükleer yakıta doğru ateşlendi.



Yakıtın plazma haline gelmesi ve ortamdaki X ışınlarının birleşimiyle atom çekirdekleri birbirine kaynaşarak "füzyon" oluştu.





Temiz enerji santralleri inşa edilebilecek

Alternatif enerji konusunda çığır açması beklenen zincirleme tepkimenin sürdürülebilir hale gelmesiyle gelecekte yeni nesil "temiz enerji" santralleri inşa edilebilecek.



Uzmanlar sonsuz enerji kaynağı güneşe de gücünü veren "füzyon enerjisi" deneyinde "kullanılandan çok daha fazla enerji" ortaya çıktığını açıkladı.

Sonsuz enerji üretilebilir

5 Aralık'ta gerçekleştirilen deneyde net enerji kazanımı sağlandı.



Böylece sıfır karbon salınımı ile temiz ve sonsuz enerji üretilebileceği belirtiliyor.



Ancak bu teknolojiyi kulanan enerji santrallerinin üretilmesi için uzun yıllar gerektiğine de vurgu yapılıyor.

"21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri"

BBC'nin haberine göre, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, söz konusu deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldığını vurgulayarak, "Bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

60 yılı aşkındır üzerinde çalışılıyordu

Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Granholm, bu bilimsel başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti.



Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulların ilk kez aynısını yapmamızı sağlıyor." dedi.



Bu "dönüm noktasının" ABD'yi sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştırdığını anlatan Granholm, füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında ve ağır sanayiye enerji sağlamada kullanılabileceğini söyledi.

"Amerika büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdi"

Granholm, "Bugün dünyaya Amerika'nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz." diye konuştu.



Ulusal laboratuvarlara ve temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Granholm, "gücünü kısmen füzyon enerjisinden alan bir gelecek" için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Söz konusu başarının daha da fazla keşfi tetikleyeceğine işaret eden Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.

Füzyon nedir?

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, füzyonun, iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi olduğu belirtildi.



Açıklamada, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın deneyinin hedefe 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aştığı ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağladığı bildirildi.



