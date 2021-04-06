ABD'li bilim insanı Michio Kaku: Yakında uzaylılarla temas kuracağız

ABD'li bilim insanı Michio Kaku, bu yüzyılın sonunda uzaylılarla etkileşimin kurulacağını düşündüğünü açıkladı.

NASA ve SpaceX gibi şirketler, gelecekte Mars'a insanlı sefer düzenleyerek orada bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor. Bu da gelecekte uzay seyahatlerinin mümkün olabileceğini gösteriyor.

Peki uzay yolculukları sırasında uzaylılarla iletişim kurulabilecek mi? ABD'li teorik fizikçi Michio Kaku'ya göre bu sorunun cevabı "evet".

UZAYLILARLA İLETİŞİM KÖTÜ BİR FİKİR

Kaku, bu yüzyılın sonunda uzaylılarla etkileşimin kurulacağını düşündüğünü söyledi. Ancak ünlü profesöre göre uzaylılarla iletişime geçmek oldukça kötü bir fikir.

Uzaylılarla ilk temasta insanların çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Kaku, olası bir kötü senaryoda insanların her şeyini kaybedebileceğini söylüyor.

KEŞFİ JAMESS WEB YAPACAK

Ekim ayında James Webb Uzay Teleskobu'nın fırlatılması planlanıyor. Profesör Kaku, uzaylı keşfini bu teleskobun yapacağını düşünüyor. Kaku, James Webb'le binlerce gezegene bakma şansına erişeceğimizi aktardı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.

Ayrıca teleskop, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"dan (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.