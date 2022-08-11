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    ABD'li çip üreticisi Micron, 40 milyar dolar yatırım yapacak

    Yarı iletken sektörünün büyük isimlerinden Micron, ABD'nin desteğiyle 40 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:02
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    ABD'li çip üreticisi Micron, 40 milyar dolar yatırım yapacak

    Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

    Bu nedenle dünyanın önde gelen çip üreticileri, milyar dolarlık yatırımlarla sektörü yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

    Micron'dan 40 milyar dolarlık yatırım

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Micron, ABD’de bellek üretimi için 2030 yılına kadar 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

    Öte yandan ABD, geçtiğimiz günlerde sektöre 280 milyar dolarlık teşvik sağlayacak Çipler ve Bilim Yasası'nı hayata geçirdi.

    Micron'un yaptığı yatırımda, ABD başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yeni yasadan yararlanılacağını duyuran Micron, yaklaşık 5 bin yüksek ücretli personele ve 40 bine yakın kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.

    ABD li çip üreticisi Micron, 40 milyar dolar yatırım yapacak #1


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