ABD'li Promobot, yeni insansı robotu için 200 bin dolara yüz arıyor

ABD'li Promobot, yeni insansı robotu için 200 bin dolara yüz arıyor

ABD'li teknoloji şirketi Promobot; otel, AVM'ler ve havaalanlarında çalıştırılacak insansı robotlar için yeni bir yüz arayışında. Üstelik yüzünü vermek isteyen bir gönüllü, 200 bin dolar alacak.

Son zamanalarda insansı robotların sayısı artmaya başladı ve birçok şirket, yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Peki gelecekte yüzünüzü bir robota vermek ister miydiniz?

ABD'li teknoloji şirketi Promobot; 2023'ten itibaren otellerde, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında kullanılacak insansı robotlar için yeni bir yüz arayışına girdi.

YÜZÜNÜ VERENE 200 BİN DOLAR

Firma, yüzünü kullanma hakkını sonsuza kadar devredecek cesur bir gönüllüye, 200 bin dolar gibi büyük bir para verileceğini açıkladı.

Promobot, korkutucu derecede gerçek duran insansı robotlarıyla tanınan New York merkezli bir robot üretim firması.

Şirket, her cinsiyetten ve yaştan insanın başvuru yapabileceğine dikkat çekerek, "Asistan robotlar 2023'te faaliyetlerine başlayacak ve robotun yüzü seçilen kişinin yüzü olacak.” açıklamasını yaptı.

Promobot, ünlü insansı robot Sophia gibi, bilgisayar tarafından oluşturulan bir yüzü tercih etmek yerine neden gerçek bir yüz kullanmaya çalıştığını henüz açıklamadı.