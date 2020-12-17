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ABD'li roket üreticisi Astra ilk defa uzaya çıktı

ABD'li roket üreticisi Astra ilk defa uzaya çıktı

ABD'de yeni kurulan bir roket üretim şirketi olan Astra, ilk kez bir prototipini test görevinde uzaya ulaştırmayı başardı.