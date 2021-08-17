ABD'li sosyal medya devlerinin Taliban ile zorlu sınavı

ABD'li sosyal medya devleri, Afganistan'da yönetimi devralan Taliban'ın paylaşımlarının nasıl değerlendirileceği konusunda kararsız.

Afganistan'da ABD'nin çekilme sürecinin başlamasının ardından ilerleyişe geçen Taliban, çok kısa bir sürede yönetimi ele geçirdi. Vilayet merkezlerine yönelen Taliban, son olarak başkent Kabil'e girdi.

Taliban'ın Afganistan'ı hızlı bir şekilde ele geçirmesi, bazı dünya hükümetleri tarafından terörist olarak kabul edilen bu grup tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının nasıl ele alınacağını gündeme getirdi.

FACEBOOK'UN TALİBAN KARARI

Sosyal medya devi Facebook, dün yaptığı açıklamada, Taliban'ı bir terörist grup olarak belirlediğini, onu ve onu destekleyen içerikleri platformlarından yasakladığını doğruladı.

Ancak Taliban üyelerinin; yasaklamasına rağmen, Afganlarla doğrudan iletişim kurmak için Facebook'un uçtan uca şifreli mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ı kullanmaya devam ettiği bildiriliyor.

Bir Facebook sözcüsü, şirketin ülkedeki durumu yakından izlediğini ve WhatsApp'ın Afganistan'daki yaptırıma tabi kuruluşlarla bağlantılı olduğu tespit edilen hesapları kapatacağını söyledi.

TWITTER'IN TALİBAN TUTUMU

Twitter'da yüz binlerce takipçisi olan Taliban sözcüleri, ülkenin ele geçirilmesi sırasında birçok tweet paylaştı.

Taliban'ın platformu kullanımıyla ilgili açıklama yapan Twitter, şiddet içeren örgütlere ve nefret dolu davranışlara karşı politikalarını hatırlattı.

Twitter'ın kuralları, terörizmi veya sivillere karşı şiddeti teşvik eden gruplara izin vermediğini söylüyor. Ancak ABD'li şirket, Taliban üyelerinin paylaşımlarına karşı nasıl bir yol izlediğini açıklamadı.

YOUTUBE'UN TALİBAN'A KARŞI TAVRI

Google'ın popüler video paylaşım platformu YouTube ise, Taliban'la ilgili içerikler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak şirket, hükümetlerin terörist olarak tanımladığı gruplara karşı kuralları olduğunu söyledi.

Güney Asya'da güvenlik araştırmacısı ve Edinburgh Üniversitesi'nde doktora adayı olan Mohammed Sinan Siyech, Çin ve ABD'nin grupla yaptığı görüşmelere işaret ederek, "Taliban, uluslararası ilişkiler düzeyinde bir şekilde kabul gören bir oyuncu. Eğer bu tanınma gerçekleşirse, o zaman Twitter veya Facebook gibi bir şirketin bu grubun paylaşımlarını engellemesi karmaşıklık yaratır." dedi.

ABD'li sosyal medya şirketleri, özellikle bu yıl dünya liderlerini ve iktidardaki grupları idare etme konusunda oldukça ciddi kararlar almıştı.

Örneğin birçok platform, 6 Ocak'taki kongre baskınından sonra ABD eski Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını askıya almıştı.

Her ne olursa olsun, ABD'li sosyal medya şirketlerinin Taliban'a karşı takındıkları tutumlar, gelecekte daha çok konuşulacak gibi görünüyor.