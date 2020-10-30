ABD'li teknoloji devleri üçüncü çeyrek gelirlerini artırdı

ABD'li teknoloji devleri Apple, Amazon, Facebook, Twitter ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet, bu yılın temmuz-eylül döneminde gelirlerini artırdıklarını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evden çalışma sistemine geçti.

Özellikle salgının etkisini sert bir şekilde hisseden ABD'de, teknoloji devlerinin pek de salgından yara almadığı açık bir şekilde belli oluyor.

ABD merkezli teknoloji devleri Apple, Amazon, Facebook, Alphabet ve Twitter'ın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançoları açıklandı. Gelin hep birlikte hangi şirket ne kadar gelir elde etmiş detaylı inceleyelim.





APPLE

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın temmuz-eylül dönemini bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 64,7 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 64 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 13,7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 7,4 azalarak 12,7 milyar dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı bu dönemde 0,76 dolardan 0,73 dolara düştü.



iPHONE SATIŞLARI AZALDI

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon satışları azaldı, tablet ve bilgisayar satışları arttı. iPhone satışlarının tutarı temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,7 azalarak 26,4 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 45,9 artışla 6,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 29,2 artışla 9 milyar dolara ulaştı.





AMAZON

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un satışları üçüncü çeyrekte de artmaya devam etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 96,1 milyar dolara ulaştı.

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 70 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Amazon'un net karı da bu dönemde 6,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 2,1 milyar dolar seviyesindeydi.

FACEBOOK

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirini ve karını artıran ABD'li şirketler arasında yer alıyor.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 21,5 milyar dolara yükseldi. Facebook, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da bu çeyrekte yüzde 29 artışla 7,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2019'un temmuz-eylül döneminde 6,1 milyar dolar net kar elde etmişti.





ALPHABET (GOOGLE)

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de yılın ikinci çeyreğinde yaşanan düşüşün ardından üçüncü çeyrekte gelir ve karını artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 46,2 milyar dolara çıktı. Firma, 2019'un temmuz-eylül döneminde 40,5 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in net karı ise bu dönemde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 59,1 artışla 11,2 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 7,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

TWITTER

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter'ın ise yılın üçüncü çeyreğinde geliri arttı, karı ise azaldı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 936,2 milyon dolara yükseldi. Şirket, 2019'un temmuz-eylül döneminde 823,7 milyon dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 28,6 milyon dolara geriledi. Şirketin karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 36,5 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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