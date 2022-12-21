ABD'nin 6 ay önce açtığı UFO birimi yüzlerce ihbar aldı

ABD yönetiminin yalnızca 6 ay önce açtığı yeni UFO gözlem birimine şimdiden yüzlerce ihbar yapıldı.

Antik çağlardan beri insanlar, uzayda yaşam olasılığından bahsediyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir şey keşfedilmemiş olsa da dünya çapında şu ana kadar birçok UFO vakası yaşandı.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.

UFO birimi yüzlerce ihbar aldı

ABD yönetiminin yalnızca 6 ay önce açtığı yeni UFO gözlem birimi, şimdiden yüzlerce ihbar aldı. Birim, bu yıl tüm soruşturmaların ayrıntılı analizini içeren bir rapor üzerinde çalışıyor.

Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) diye adlandırılan birimden yapılan açıklamada, söz konusu ihbarların hepsinin ABD Ordusu'ndan geldiği ifade edildi.

Son yıllarda hem ABD Ordusu hem de NASA, halktan veya askerlerden gelen UFO ihbarlarını çok ciddiye alıyor.

NASA da UFO ekibi kurmuştu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya etrafında daha önce görüntülenen ve tanımlanamayan cisimler için ekip kurduğunu ekim ayında açıklamıştı.

Tanımlanamayan hava olayı (UAP), yani uçan cisimler (UFO) için bilimsel araştırma ve incelemeler yapılacak.

Yaklaşık 100 bin dolar maliyetindeki projede, UFO'larla ilgili bilinmeyen gerçeklerin çözülmesi bekleniyor.