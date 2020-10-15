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    ABD'nin ilk yangın söndürme robotu Thermite RS3, göreve başladı

    Kansas merkezli Textron tarafından üretilen Thermite RS3 itfaiye aracı, ABD'de resmi olarak hizmete başlayan ilk robotik itfaiye aracı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 13:41
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 13:41
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    ABD'nin ilk yangın söndürme robotu Thermite RS3, göreve başladı

    Son yıllarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan robotlar, ev işlerinden asistanlara kadar yardımımıza koşuyor. Ancak bazı robotların yapması gereken daha ciddi işleri var.

    Kansas merkezli Textron tarafından üretilen Thermite RS3, ABD'de hizmete giren ilk robotik itfaiye aracı oldu. Los Angeles Şehri İtfaiye Teşkilatı (LAFD) tarafından işe alınan robot, herhangi bir yangına dakikada 9 bin litreden fazla su püskürtebiliyor.

    ABD'nin ilk yangın söndürme robotu göreve başladı

    KAMERAYLA CANLI GÖRÜNTÜLERİ OPERATÖRE AKTARIYOR

    Robotun üzerine yerleştirilen kameralar sayesinde uzaktaki ekip, söndürme işlemini canlı olarak izleyip ona göre mudahalelerini gerçekleştirebiliyor.

    Thermite RS3 ayrıca ön tasarımı sayesinde, yangına müdahale ederken önüne çıkan nesneleri güvenli bir şekilde kenara taşıyabiliyor.

    İLK DEFA GÖREV YAPTI

    Los Angeles Şehri İtfaiye Teşkilatı (LAFD), geçtiğimiz günlerde Los Angeles şehir merkezindeki büyük bir yangın sırasında ilk defa robotu kullandı.

    thermit

    thermite rs3

    thermite rs3

    thermite rs3

    Instagram: @eshteknoloji

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