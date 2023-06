ABD'nin 'kıyamet günü uçağı' E-6B Mercury yenilendi Pentagon'un en ölümcül uçağı olarak tanımlanan "Kıyamet Günü uçağı" E-6B Mercury, yenilerek ABD Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Herhangi bir silah taşımamasına rağmen Pentagon'un en ölümcül uçağı olarak tanımlanan "Kıyamet Günü uçağı" E-6B Mercury'nin yeni sürümü, ABD Deniz Kuvvetleri filosuna katıldı.

Amerikan savunma sanayi şirketi Northrop Grumman, E-6B Mercury uçağına beş yeni kit takarak yapay zeka yeteneklerini artıran iyileştirmeler yaptı.

11 milyon dolarlık sözleşme

Yenileme, Northrop Grumman ile ABD Donanması arasında 11 milyon dolarlık bir sözleşmeyle yapıldı.

E-6B Mercury uçağı nedir

E-6B Mercury, bir iletişim rölesi ve stratejik havadan komuta sonrası uçağıdır. Kriz zamanlarında başkan ve savunma bakanını deniz balistik füze kuvvetlerine bağlayan Take Charge and Move Out (TACAMO) misyonunu ve ABD kara tabanlı kıtalararası balistik füzelerin fırlatılmasını kolaylaştıran Airborne Command Post misyonunu yürütür.

Programın vizyonu, havadan stratejik iletişim yoluyla ulusal güvenlik ve caydırıcılık sağlamaktır.

Boeing'in savunma bölümü tarafından üretilen orijinal E-6A, Temmuz 1989'da EC-130Q'nun yerini alarak ABD Donanması ile hizmete girmişti.