ABD'nin, kurucusuna verilen ödül nedeniyle Xiaomi'yi kara listeye aldığı ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı'nın belgeleri, Xiaomi'nin kurucusuna "Çin devletine yaptığı hizmetlerden dolayı" ödül verilmesi nedeniyle kara listeye alındığını gösteriyor.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşları nedeniyle daha önce Huawei ve TikTok gibi markaları hedef alan Donald Trump ve yönetimi, görevi bırakmadan önce Xiaomi ve diğer bazı şirketleri de kara listeye almıştı.

Xiaomi'nin ABD tarafından kara listeye alınması üzerine, ABD Savunma Bakanlığı'na karşı Washington Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada sunulan belgeler, şirketin listeye eklenme gerekçelerini gözler önüne serdi.

ÇİN DEVLETİNDEN ÖDÜL ALMASI ABD'Yİ TEDİRGİN ETTİ

2019'da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'a "Çin devletine yaptığı hizmetlerden dolayı" ödül vermişti.



ABD Savunma Bakanlığı'nın mahkemeye sunduğu belgelerde ise, Xiaomi'nin kara listeye alınmasının sebeplerinden biri olarak verilen ödül gösterildi. ABD'ye göre bu ödül, Çin hükümeti ile Xiaomi arasında bağı belgeler nitelikte.

NE OLMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak'ta aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin de bulunduğu 9 firmayı "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklemişti.

Söz konusu tanımlama ile ABD vatandaşlarının listedeki şirketlere yatırım yapması engellenirken, Xiaomi listeden çıkarılmak için ABD Savunma Bakanlığı'ndan davacı olmuştu.