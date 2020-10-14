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    ABD'nin uzay faaliyetlerini düzenleyen Artemis Anlaşmaları'nı 7 ülke imzaladı

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis Anlaşmaları'na 7 ülkenin dahil olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 14.10.2020 - 10:07
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    ABD'nin uzay faaliyetlerini düzenleyen Artemis Anlaşmaları'nı 7 ülke imzaladı

    Bildiğiniz gibi ABD ve diğer birçok ülke, yakın gelecekte önce Ay'a gitmek ve buraya kurulacak üs ile Mars'a ulaşmanın planlarını yapıyor.

    NASA, uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis Anlaşmaları'nı 7 ülkenin imzalayarak ABD ile ortak hareket etme kararı aldığını duyurdu.

    UZAYDA ANLAŞMA ORTAMI SAĞLANACAK

    Anlaşma gereği, özel şirketlerin Ay kaynaklarını çıkarabilmesinin önü açılacak, çatışmayı önlemek için güvenlik bölgeleri oluşturulacak ve şeffaflık ilkesi gereği ülkelerin uzaydaki bilimsel keşif planlarını paylaşmaları sağlanacak.

    NASA

    ANLAŞMAYI İMZALAYAN ÜLKELER

    Artemis Anlaşmaları'na imza atan ülkelerin Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Kanada, İtalya ve Lüksemburg olduğu belirtilerek, yakın zamanda başka ülkelerin de bu anlaşamaya dahil edileceği bildirildi.

    NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Artemis Anlaşmaları'nın, nükleer silahların uzayda kullanılmasını ve ulusların Ay veya diğer gök cisimleri üzerinde egemenlik iddiasında bulunmasını yasaklayan 1967 Dış Uzay Antlaşması'na dayanacağını söylemişti.

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