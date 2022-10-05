ABD'yi etkisi altına alan lan Kasırgası uzaydan görüntülendi

ABD'yi etkisi altına alan lan Kasırgası, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronot tarafından fotoğraflandı.

28 Eylül'de, ABD'nin güney kıyılarında kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, ülkenin birçok eyaletinde etkili olmuş ve onlarca insan yaşamını yitirmişti.

ABD'yi bir süredir etkisi altına alan şiddetli lan Kasırgası, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan bir astoronot tarafından görüntülendi.

Uzay istasyonu Karayip Denizi'nin 415 km yukarısından geçerken çekilen görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne seriyor.

Ölü sayısı artabilir

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor. ABD'nin güney kıyılarında, 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı.

Florida halkının, pazar gününden itibaren enkaz ve çamuru temizlemek için evlerine dönmeye başladığı kaydedildi.