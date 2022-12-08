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    AB'nin metaverse partisine yalnızca 6 kişi katıldı

    Avrupa Birliği'nin, kurduğu metaverse platformunu tanıtmak için yaptığı partiye yalnızca 6 kişi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 09:54
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    AB'nin metaverse partisine yalnızca 6 kişi katıldı

    Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenleri, geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale geldi.

    Başta Facebook'un çatı şirketi Meta olmak üzere birçok şirket, bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Son zamanlarda ise kripto dünyasında yaşanan düşüş, metaverse evrenlerine olan ilgiyi ciddi şekilde düşürdü.

    AB'nin metaverse evrenine ilgi yok

    Avrupa Birliği kendi kurduğu metaverse platformunu tanıtmak için bir parti düzenledi. "Müzik ve eğlence dolu" diye lanse edilen sanal plaj partisi için yaklaşık 400 bin dolar harcandı.

    AB'nin, kurduğu metaverse platformunu tanıtmak için yaptığı partiye yalnızca 6 kişi katıldı.

    metaverse

    Geçen ay etkinliğin duyurulmasının ardından gazeteye röportaj veren kurum çalışanlarından biri, partiyi "utanç verici" diye nitelendirmişti.

    Projenin duyurulmasının ardından AB, sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaşmıştı. Birçok kullanıcı, dünyanın kuraklık ve gıda kıtlığı gibi ciddi sorunları olduğunu, AB'nin bu parayı oralara harcaması gerektiğini savunmuştu.


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