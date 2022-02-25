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    Activision'dan yeni Call of Duty oyunu hakkında yalanlama

    Activision, oyuncuları mutlu edecek açıklamayı yaptı ve "2023'te Call of Duty çıkmayacak" iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 16:05
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    Activision'dan yeni Call of Duty oyunu hakkında yalanlama

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

    Microsoft'un bu yıl da yeni bir Call of Duty oyunu geleceğini duyurmasının ardından, gözler gelecek yılki oyuna çevrildi.

    2005'ten bu yana her yıl yeni bir Call of Duty oyunu yayınlayan Activision'ın, gelecek yıl bu geleneği bozacağı ve yeni bir CoD oyunu çıkarmayacağı söyleniyordu.

    ACTIVISION YALANLADI

    Activision, 2023 yılında yeni bir Call of Duty oyunu çıkmayacağı yönündeki haberleri yalanladı. Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu yıl, gelecek yıl ve sonrası için heyecan verici, özel ve oynaması ücretsiz Call of Duty oyunlarına dair planlarımız var. Konuya dair basında yer alan ve aksini iddia eden haberler asılsızdır." ifadelerini kullandı.

    cod modern warfare

    Öte yandan, bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu "Call of Duty Modern Warfare 2" ismiyle oyuncularla buluşacak.

    Oyun, Modern Warfare markasının geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yeni bir oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor.

    Yeni oyun motoru, bundan sonra çıkacak olan Call of Duty oyunlarında da kullanılacak ve bu sayede oyunun Warzone ile olan entegrasyonu daha kolay olacak.

    cod warzone


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