Adım adım geleceğe: Airbus, sessiz çalışan yeni hava taksisini tanıttı Airbus, oldukça sessiz çalışan ve dört kişilik kapasiteye sahip yeni uçan taksisini görücüye çıkardı.

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ensonhaber.com

1970 yılında kurulan Fransız havacılık firması Airbus, gelecekte tamamen elektrikli uçaklara geçmek istiyor.

Daha önce, 2035 yılına kadar hizmete girmesi planlanan dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçakları için üç konsept tanıtan şirket, şimdi de yeni nesil elektrikli uçan taksisini tanıttı.

Dikey bir şekilde iniş ve kalkış yapabilen yeni uçan taksi CityAirbus NextGen, fütüristik bir tasarım ile beraber V şeklindeki kanat tasarımı ile geliyor.

CityAirbus NextGen neler sunuyor

Yapımına yaklaşık 5 yıl önce başlanan uçan taksi, 80 kilometreye kadar uçuş menzili ve saatte 120 km hız sunuyor.

CityAirbus NextGen; yolcu taşımacılığı, tıbbi hizmetler ve turizm de dahil olmak üzere büyük şehirlerdeki çeşitli seyahatler için tasarlandı.

Airbus, modeli dünya çapında uçurmak için operatörler ve havayollarıyla ortaklık kuracağını söyledi.

Şirketin uçuş yapacağı bölgeler arasında İtalya, Almanya, Norveç ve Japonya'nın yanı sıra, Latin Amerika'daki ülkeler de var.

Oldukça sessiz çalışıyor

Airbus, aracın uçuş sırasında 65 desibelin ve iniş sırasında ise 70 desibelin altında gürültü seviyesine sahip olacağı söylüyor.

Bu da yeni hava aracının bir saç kurutma makinesi kadar ses çıkaracağı anlamına geliyor.

CityAirbus NextGen'in ilk uçuşunu bu yıl içinde yapması bekleniyor.