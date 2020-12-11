Adobe Flash, kapatılmadan önce son bir kez güncelleme aldı

Adobe Flash, kapatılmadan önce son bir kez güncelleme aldı

Adobe, multimedia aracı olan Flash'ın kullanımını tamamen sona erdirmeye hazırlanıyor. Bir döneme damga vuran Flash, sonlandırılmadan önceki son güncellemesine kavuştu.

İlk olarak 1996 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde artık popülerliğini kaybeden flash içeriklerine, artık Adobe tarafından bile destek sunulmuyor.

Birçok kritik güvenlik açığına sahip flash platformu, ayrıca sık sık kimlik avı dolandırıcılığı için de kullanıldı ve popülerliğini her geçen gün kaybetti.

Örneğin Google, 2020 yılının başlarına doğru flash içeriğe sahip internet sitelerini artık arama sonuçlarında göstermeyeceğini duyurmuştu. Ayrıca bağımsız .swf uzantılı flash animasyon içerikleri de arama sonuçlarından tamamen kaldırılacak.

SON GÜNCELLEMESİNİ ALDI

Bir dönem internet sitelerinin vazgeçilmez multimedia aracı olan Flash, 31 Aralık 2020 tarihinde sonlanacak. Adobe, yolun sonuna gelen Flash için son bir kez daha güncelleme yayınladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adobe, "Bugün, Çin dışındaki tüm bölgeler için en son Flash Player güncellemesini yayınlıyoruz. Son yirmi yılda Flash Player kullanan ve harika içerikler üreten tüm müşterilerimize ve geliştiricilerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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