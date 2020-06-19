Adobe, Flash kullanımını sona erdireceği tarihi açıkladı

Adobe, multimedia aracı olan Flash'ın kullanımını tamamen sona erdirmeye hazırlanıyor. Adobe'un bu hamlesi, bir döneme damgasını vuran Flash'ı tamamen ortadan kaldıracak.

İlk olarak 1996 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde artık popülerliğini kaybeden flash içeriklerine, artık Adobe tarafından bile destek verilmiyor.

Birçok kritik güvenlik açığına sahip flash platformu, ayrıca sık sık kimlik avı dolandırıcılığı için de kullanıldı. Bu nedenle birçok şirket, artık içeriklerinde flasha yer vermeme kararı aldı.

Örneğin Google, 2020 yılının başlarına doğru flash içeriğe sahip internet sitelerini artık arama sonuçlarında göstermeyeceğini duyurmuştu. Ayrıca bağımsız .swf uzantılı flash animasyon içerikleri de arama sonuçlarından tamamen kaldırılacak.

YIL SONUNDA TAMAMEN KALDIRILACAK

Bir dönem internet sitelerinin vazgeçilmez multimedia aracı olan Flash için yolun sonu göründü.



Adobe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Flash'ın kullanımına 31 Aralık 2020'de son vereceğini resmen duyurdu.

Şirketin bu açıklaması, Flash'ın daha fazla güvenlik veya gizlilik yaması almayacağı anlamına da geliyor.



Adobe'nin bu kararı sonrası, 31 Aralık 2020 itibarıyla Macromedia Flash ile başlayan 24 yıllık süreç de son bulmuş olacak.