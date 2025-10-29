Adobe, Google'ın yapay zeka modellerini kendi uygulamalarına getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adobe ve Google Cloud, Adobe MAX 2025 etkinliğinde genişletilmiş bir stratejik ortaklık duyurdu.

Bu iş birliği, profesyonellerin ve işletmelerin yapay zeka ile üretilen içerikleri oluşturma biçiminde devrim yaratmayı amaçlıyor.

ADOBE UYGULAMALARINA YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Yeni ortaklık, Google'ın en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Gemini, Veo ve Imagen'i Adobe'nin yaratıcı ekosistemine entegre edecek.

Bu; Firefly, Express, Photoshop ve Premiere gibi araçların yakında bu gelişmiş modellere doğrudan erişim sağlayacağı anlamına geliyor.

KURUMLAR İÇİN ÖZELLEŞTİRME VE GÜVENLİK

Kurumsal kullanıcılar, Firefly Foundry aracılığıyla modelleri markaya özgü yapay zeka sistemleri oluşturmak için özelleştirebilecek.

Google Cloud'un Vertex AI platformu ise işletmelerin özel verilerini güvenli ve temel model eğitimlerinden ayrı tutarak bu süreci yönetecek.

Adobe CEO'su Shantanu Narayen, bu ortaklığın "içerik üreticilerinin mümkün olanın sınırlarını zorlamasını sağladığını" söyledi.

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian da bu iş birliğinin yaratıcı konseptleri hayata geçirmek için önemli araçlar sunduğunu belirtti.