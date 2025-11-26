Adobe Photoshop 12 ay boyunca ücretsiz oldu: İşte yapmanız gerekenler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adobe, popüler fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop'un web tabanlı sürümü için kullanıcıları heyecanlandıran yeni bir kampanya başlattı.

Şirket, tarayıcı üzerinden çalışan Photoshop Web sürümünün tam 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu.

KREDİ KARTI BİLGİSİ GEREKMİYOR

Bu fırsattan yararlanmak isteyen kullanıcıların, Chromium tabanlı tarayıcılarda çalışan Adobe Photoshop uzantısını yüklemeleri yeterli oluyor.

Kampanyanın en dikkat çekici yanı ise deneme süresini başlatmak için herhangi bir kredi kartı veya banka kartı bilgisinin talep edilmemesi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAÇLAR MEVCUT

Ücretsiz sunulan web sürümü, yapay zeka destekli araçlar da dahil olmak üzere profesyonel düzenleme ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir işlevsellik sunuyor.

Adobe, bu stratejiyle hem web tabanlı ürünlerinin kullanımını artırmayı hem de bulut ekosistemine daha fazla kullanıcı kazandırmayı hedefliyor.