Adobe Photoshop 12 ay boyunca ücretsiz oldu: İşte yapmanız gerekenler

- Adobe, Photoshop'un web sürümünü 12 ay boyunca ücretsiz sunmaya başladı.
- Kullanıcılardan kredi kartı bilgisi istenmiyor ve yapay zeka destekli araçlar sunuluyor.
- Chromium tabanlı tarayıcılara kurulan uzantıyla erişilebilen bu sürüm, profesyonel düzenleme ihtiyaçlarını karşılıyor.
Adobe, popüler fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop'un web tabanlı sürümü için kullanıcıları heyecanlandıran yeni bir kampanya başlattı.
Şirket, tarayıcı üzerinden çalışan Photoshop Web sürümünün tam 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu.
KREDİ KARTI BİLGİSİ GEREKMİYOR
Bu fırsattan yararlanmak isteyen kullanıcıların, Chromium tabanlı tarayıcılarda çalışan Adobe Photoshop uzantısını yüklemeleri yeterli oluyor.
Kampanyanın en dikkat çekici yanı ise deneme süresini başlatmak için herhangi bir kredi kartı veya banka kartı bilgisinin talep edilmemesi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAÇLAR MEVCUT
Ücretsiz sunulan web sürümü, yapay zeka destekli araçlar da dahil olmak üzere profesyonel düzenleme ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir işlevsellik sunuyor.
Adobe, bu stratejiyle hem web tabanlı ürünlerinin kullanımını artırmayı hem de bulut ekosistemine daha fazla kullanıcı kazandırmayı hedefliyor.