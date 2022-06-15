Adobe Photoshop ücretsiz oluyor

Adobe, Photoshop'un ücretsiz olacak web sürümü üzerinde çalışmalara başladı.

İlk olarak 1990 yılında yayınlanan ve günümüze kadar gelişerek gelen fotoğraf düzenleme programı Adobe Photoshop, kullanıcıları sevindirecek bir yenilik getirecek.

Adobe, uygulamayı daha fazla kullanıcıya tanıtmanın bir yolu olarak tamamen ücretsiz bir web sürümü üzerinde çalışıyor.

Şu anda şirket, Kanada'da başlayan testler kapsamında, kullanıcıların ücretsiz bir Adobe hesabı ile Photoshop'a web üzerinden erişme imkanı sunuyor.

Bazı işlevler ücretsiz olacak

Öte yandan, ücretsiz olacak Photoshop Web, tahmin edebileceğiniz gibi tüm özellikleri içermeyecek. Şirket, sadece Photoshop'un temel işlevleri olarak kabul edilen araçları ücretsiz olarak sunacak.

Adobe, Photoshop'un web sürümünü ilk olarak geçen yıl ekim ayında yayınlamış, ancak neredeyse tüm özellikler yine ücretli olarak sunulmuştu.



