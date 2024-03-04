Adobe Türkiye fiyatları üçe katlanıyor: İşte yeni abonelik ücretleri

Adobe; Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro gibi uygulamaları bir araya getiren Creative Cloud hizmetine dünya genelinde zam yapacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.
Türkiye'deki bazı Creative Cloud kullanıcılarına bilgilendirme mesajları göndermeye başlayan Adobe, Türkiye fiyatlarına 5 Mart itibarıyla zam yapacağını açıkladı.
Türkiye fiyatlarına yüzde 308 zam
Adobe, yurt dışı fiyatlarına yüzde 9 zam yaparak 55 dolardan 60 dolara çıkardı. Bir süredir Türkiye'de yerel fiyat politikası uygulayan şirket, şimdi ise yüzde 308 zam yapma kararı aldı.
Yeni fiyatlar
Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla aylık 190 liradan 777 liraya yükselecek. Şu anda 2 bin 290 TL olan yıllık paketin fiyatı ise 10 bin 350 TL'ye çıkacak.
Öte yandan Adobe Crative Cloud Türkiye fiyatı, dolar kuruna kıyasla hala yurt dışına göre oldukça uygun.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Japonya, Norveç, Güney Kore, İsveç veya Türkiye’deki bir müşteriyseniz, Adobe para birimi dalgalanmalarını izler ve yalnızca gerektiğinde fiyatları ayarlar.
Döviz kurlarındaki dalgalanmalara uyum sağlama becerimiz, herkes için yaratıcılığı sürekli olarak mümkün kılmamızı ve küresel çapta müşterilerimize büyük değer sunmamızı sağlıyor.
Mısır, Japonya, Güney Kore ve Türkiye için güncellenmiş fiyatlandırma 5 Mart 2024 tarihinden sonra uygulanacaktır.
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