Ağaçlara yerleştirilen 'elektronik burun', orman yangınlarını haber verecek

Almanya'da bir şirket tarafından geliştirilen ve "elektronik burun" olarak tanımlanan erken uyarı sistemi, orman yangınlarına müdahale süresini kısaltabilir.

Dünya genelinde artan sıcaklıklar nedeniyle, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınları tehlikeli boyutlara ulaşıyor. 2030'a kadar orman yangını vakalarının sayısında yüzde 14'e kadar artış olması bekleniyor.

Sadece 2021'de orman yangınları atmosfere 1,76 milyar ton karbon saldı. Bu, Almanya'nın yıllık CO2 emisyonunun iki katından fazlasına tekabül ediyor.

Ormanlarda yangınları minimize etmek amacıyla mevcut durumda erken uyarı sistemleri, uydu görüntüleme, kameralar veya gözlemciler kullanılıyor.

Almanlardan 'elektronik burun' önlemi

AA'nın haberine göre, Alman şirket Dryad tarafından geliştirilen "ultra erken" uyarı sistemi, bazı alanlarda yangınları önlemek için test ediliyor.

Dryad'ın Üst Yöneticisi Carsten Brinkschulte, geliştirdikleri gaz detektörüyle donatılmış ve güneş enerjisiyle çalışan bir sensör olan "ultra erken" uyarı sisteminin, tespit süresini kısalttığını ve alevler henüz yükselmeden 60 dakika içerisinde yakalamayı hedeflediğini ifade etti.

Ağaçlara yerleştirilecek

Brinkschulte, geliştirdikleri sistemin hidrojen, karbonmonoksit ve uçucu organik bileşikleri algılayabildiğini ve yangının kokusunu alabildiğini söyleyerek, "Bunu bir ağaca yerleştirdiğiniz elektronik burun gibi düşünün." dedi.

Sensör, yangını algıladığında kablosuz ağ üzerinden sinyal göndererek GPS koordinatların yerel itfaiye birimlerine erişmesini sağlıyor.

Ana müşterileri belediyeler, özel ormanlar, elektrik şirketleri ve demir yolları olan Dyrad, söz konusu sensörlerin tanesini 49 dolara satarken, bakım ve desteği içeren yıllık abonelik modeli de sunuyor.

Sistem, Almanya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Türkiye, ABD, İtalya ve Güney Kore'de bazı alanlarda kuruldu.

Şirket, 2030'a kadar dünya genelinde ormanlara 120 milyon sensör konuşlandırmayı hedefliyor.