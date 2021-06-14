Age of Empires 4 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Age of Empires 4 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın dördüncü oyunu Steam'de ön siparişe açıldı. İşte Age of Empires 4 fiyatı ve çıkış tarihi...

Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, aradan iki yıl geçmesine rağmen sessizliğini koruyordu.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği efsane strateji oyunu ile ilgili son zamanlarda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Microsoft, nisan ayında Age of Empires 4'ün oynanış videosunu yayınlamıştı.

Age of Empires 4 oynanış videosu

ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Age of Empires 4, uzun bir bekleyişin ardından Steam'de ön siparişe açıldı. Böylelikle oyunun fiyatı ve çıkış tarihi de kesinleşmiş oldu.

AGE OF EMPIRES 4 FİYATI

Age of Empires 4, 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla Steam'de yerini aldı. Ekstra birçok içerik sunacak sunacak Age of Empires 4 Deluxe ise 399 TL'den satılacak.

28 EKİM'DE YAYINLANACAK

Videoya baktığımızda, Age of Empires hayranları; İngiliz, Çin, Delhi ve Moğol medeniyetleri ile henüz açıklanmayan 4 farklı medeniyetle kendi imparatorluğunu kurmak için yarışacak.

Birçok farklı oyun moduna sahip Age of Empires 4, 28 Ekim tarihinde PC ve Xbox Game Pass platformları için çıkış yapacak.

Türkçe dil desteği ile gelecek Age of Empires 4, ilk günden Xbox Game Pass abonelerine de sunulacak.