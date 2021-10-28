Age of Empires 4 sistem gereksinimleri ve Türkiye fiyatı

Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires serisinin dördüncü oyunu Age of Empires 4'ün, sistem gereksinimleri belli oldu.

Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz nisan ayında karşımıza çıkmıştı.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği efsane strateji oyunu, şu anda 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla Steam'de ön siparişe açık.

AGE OF EMPIRES 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Age of Empires 4 sistem gereksinimleri nihayet belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre oyun, özellikle ekran kartı tarafında kullanıcıları pek fazla zorlamayacak.

Age of Empires 4 minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit İşlemci: Intel Core i5-6300U ya da AMD Ryzen 5 2400G | AVX desteği gerekli

Intel Core i5-6300U ya da AMD Ryzen 5 2400G | AVX desteği gerekli Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Intel HD 520 ya da AMD Radeon RX Vega 11

Intel HD 520 ya da AMD Radeon RX Vega 11 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 4 önerilen sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit İşlemci: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) ya da AMD Ryzen 5 1600 | AVX desteği gerekli

3.6 GHz 6-core (Intel i5) ya da AMD Ryzen 5 1600 | AVX desteği gerekli Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 GPU ya da AMD Radeon RX 570 GPU

Nvidia GeForce 970 GPU ya da AMD Radeon RX 570 GPU DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 4'ten yeni tanıtım videosu

28 EKİM'DE YAYINLANACAK

Birçok farklı oyun moduna sahip Age of Empires 4, 28 Ekim tarihinde PC ve Xbox Game Pass platformları için çıkış yapacak.

Türkçe dil desteği ile gelecek Age of Empires 4, ilk günden Xbox Game Pass abonelerine de sunulacak.