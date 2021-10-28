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    Age of Empires 4 sistem gereksinimleri ve Türkiye fiyatı

    Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires serisinin dördüncü oyunu Age of Empires 4'ün, sistem gereksinimleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 13:30
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    Age of Empires 4 sistem gereksinimleri ve Türkiye fiyatı

    Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz nisan ayında karşımıza çıkmıştı.

    Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği efsane strateji oyunu, şu anda 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla Steam'de ön siparişe açık.

    AGE OF EMPIRES 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Age of Empires 4 sistem gereksinimleri nihayet belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre oyun, özellikle ekran kartı tarafında kullanıcıları pek fazla zorlamayacak.

    Age of Empires 4 minimum sistem gereksinimleri:

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
    • İşlemci: Intel Core i5-6300U ya da AMD Ryzen 5 2400G | AVX desteği gerekli
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Intel HD 520 ya da AMD Radeon RX Vega 11
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

    Age of Empires 4 önerilen sistem gereksinimleri:

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
    • İşlemci: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) ya da AMD Ryzen 5 1600 | AVX desteği gerekli
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 GPU ya da AMD Radeon RX 570 GPU
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

    age of empires 4

    Age of Empires 4'ten yeni tanıtım videosu

    28 EKİM'DE YAYINLANACAK

    Birçok farklı oyun moduna sahip Age of Empires 4, 28 Ekim tarihinde PC ve Xbox Game Pass platformları için çıkış yapacak.

    Türkçe dil desteği ile gelecek Age of Empires 4,  ilk günden Xbox Game Pass abonelerine de sunulacak.

    age of empires 4

    age of empires 4

    age of empires 4

    age of empires 4

    age of empires 4

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