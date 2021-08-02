Euro
9.9324
-1.04%
Dolar
8.3551
-0.98%
Altın
485.37
-1.4%
Borsa
1.401
0.61%
Bitcoin
328.685
-5.53%
EXEN Coin
24.18
-3.28%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Age of Empires 4'ten yeni tanıtım videosu

    Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın dördüncü oyununa ait yeni tanıtım videosu yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Age of Empires 4'ten yeni tanıtım videosu

    Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz nisan ayında karşımıza çıkmıştı.

    Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği efsane strateji oyunu, şu anda 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla Steam'de ön siparişe açık.

    YENİ VİDEO GELDİ

    Roma, İngiliz, Çin, Rus, Delhi, Moğol, Fransız ve Abbasi İmparatorluğu gibi medeniyetlere ev sahipliği yapacak oyundan yeni vide geldi.

    Abbasi İmparatorluğu'nun özelliklerini ve oyunda geçen deniz savaşlarını gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Age of Empires 4'ten yeni tanıtım videosu

    age of empires 4

    28 EKİM'DE YAYINLANACAK

    Birçok farklı oyun moduna sahip Age of Empires 4, 28 Ekim tarihinde PC ve Xbox Game Pass platformları için çıkış yapacak.

    Türkçe dil desteği ile gelecek Age of Empires 4,  ilk günden Xbox Game Pass abonelerine de sunulacak.

    age of empires 4

    age of empires 4

    age of empires 4

    age of empires 4

    age of empires 4

    age of empires 4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir