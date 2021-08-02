Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın dördüncü oyununa ait yeni tanıtım videosu yayınlandı.

Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz nisan ayında karşımıza çıkmıştı.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği efsane strateji oyunu, şu anda 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla Steam'de ön siparişe açık.

YENİ VİDEO GELDİ

Roma, İngiliz, Çin, Rus, Delhi, Moğol, Fransız ve Abbasi İmparatorluğu gibi medeniyetlere ev sahipliği yapacak oyundan yeni vide geldi.



Abbasi İmparatorluğu'nun özelliklerini ve oyunda geçen deniz savaşlarını gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Age of Empires 4'ten yeni tanıtım videosu

28 EKİM'DE YAYINLANACAK

Birçok farklı oyun moduna sahip Age of Empires 4, 28 Ekim tarihinde PC ve Xbox Game Pass platformları için çıkış yapacak.

Türkçe dil desteği ile gelecek Age of Empires 4, ilk günden Xbox Game Pass abonelerine de sunulacak.