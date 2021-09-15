Ağustos ayında en çok kazanan oyunlar

Ağustos ayında en çok kazanan oyunlar

Ağustos ayında en çok kazanan oyunlar belli oldu. PUBG: Mobile, geçen ay en çok kazananlar listesinde zirvede yer aldı.

Oyunfor'un açıkladığı veriltere göre, ağustos ayında, oyun ve oyun içi satışlarında temmuz ayına göre yüzde 5 artış yaşandı. Söz konusu satışlar, geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre ise yüzde 8 arttı.

Konsol ve PC platformlarındaki oyun ve oyun içi satışlar aydan aya azalmaya devam ederken, mobil oyun sektörü ise büyümeye devam etti.

Ağustos ayında en çok gelir elde eden oyun PUBG: Mobile olurken, ikinci sırada bir başka battle royale oyunu olan Garena Free Fire yer aldı.

AĞUSTOSTA EN ÇOK KAZANAN OYUNLAR

PUBG Mobile

Garena Free Fire

Valorant

Call of Duty: Mobile

CS:GO

Lords Mobile

League of Legends

Resident Evil Village

Roblox

Fetih: Altın Çağ

MOBİL OYUN SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri 2020'de yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs sayesinde, oyun sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 20'lik rekor bir büyüme kaydetti.

App Annie tarafından paylaşılan veriler, özellikle mobil oyun sektörünün 2021 yılında da hızlı bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor.

Mobil oyun indirme miktarı pandemi öncesi döneme göre yüzde 30 artarken, bu oyunlara harcanan paranın miktarı da yüzde 40 artış gösterdi.

App Annie verilerine göre, 2021'in ilk çeyreğinde dünyanın her yerinde mobil oyunlar için harcanan toplam para, haftalık 1,7 milyar dolara ulaştı..

TÜRKİYE ÜST SIRALARDA

Büyümede büyük payı olan ülkelerden bir diğeri ise Türkiye oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi hariç dünyanın geri kalanında mobil oyunlara en çok harcama yapan ülkeler konumunda.