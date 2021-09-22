Ağustosta en çok indirilen PlayStation oyunları

Ağustosta en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Ağustos 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Zirvede ise tanıdık bir isim var.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.

Ağustos ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. GTA 5'in zirveyi bırakmadığı listeye gelin daha yakından bakalım.

AĞUSTOSTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

Hades

Assassin’s Creed Valhalla

Aliens: Fireteam Elite

F1 2021

FIFA 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

DOOM Eternal

Metro Exodus

It Takes Two

AĞUSTOSTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4

Grand Theft Auto V

Minecraft

Fall Guys: Ultimate Knockout

Far Cry 5

The Crew 2

CarX Drift Racing Online

Red Dead Redemption 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Need for Speed Heat

eFootball PES 2021

Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen oyun olması oldukça dikkat çekiyor.

Bunun farkında olan Rockstar Games, özellikle GTA 5 Online'ı sürekli güncel tutarak oyuncu çekmeyi başarıyor.