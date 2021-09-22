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- Ağustosta en çok indirilen PlayStation oyunları
Ağustosta en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Ağustos 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Zirvede ise tanıdık bir isim var.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 10:18
- Güncelleme : 22.09.2021 - 10:34
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.
Ağustos ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. GTA 5'in zirveyi bırakmadığı listeye gelin daha yakından bakalım.
AĞUSTOSTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
- Hades
- Assassin’s Creed Valhalla
- Aliens: Fireteam Elite
- F1 2021
- FIFA 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- DOOM Eternal
- Metro Exodus
- It Takes Two
AĞUSTOSTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Far Cry 5
- The Crew 2
- CarX Drift Racing Online
- Red Dead Redemption 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Need for Speed Heat
- eFootball PES 2021
Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen oyun olması oldukça dikkat çekiyor.
Bunun farkında olan Rockstar Games, özellikle GTA 5 Online'ı sürekli güncel tutarak oyuncu çekmeyi başarıyor.