Ağzında sikke bulunan onlarca çocuk iskeleti ortaya çıktı

Polonya'da 16. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta, ağzında sikke bulunan çocuk iskeletlerine rastlandı.

Polonya'nın Podkarpackie eyaletindeki Jeżowe köyünün yakınlarından geçecek bir otoyol için kazı çalışması yapan işçiler, 16. yüzyıldan kalma bir mezarlık ortaya çıkardı.

Mezarlığın ortaya çıkmasının ardından Arkadia Arkeoloji Şirketi'ne haber verildi ve kazı alanına arkeologlar yönlendirildi.

Arkeologların yaptığı araştırmada, kazı alanında 115 kişinin iskeletinin bulunduğu ve bunların yüzde 75'inin çocuk olduğu açıklandı.

ÇOCUKLARIN AĞZINDA SİKKELERE RASTLANDI

Bulunan iskeletlerin zamanında düzgünce yerleştirildiği belirtilirken, çocuk iskeletlerin ağzında sikkelere rastlanması arkeologları oldukça şaşırttı.

"SİKKELER İNANÇLARIYLA İLGİLİ"

Arkeolog Katarzyna Oleszek; bulunan sikkelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ağızda yer alan sikkeler kesinlikle onların inançlarının bir işareti. Bu, hristiyanlık öncesi eski bir gelenek. Ancak bu inancın 19. yüzyıla kadar uzun bir süre sürdüğünü söyleyebiliriz." dedi.

Genellikle antik Roma ve Yunan uygarlıklarında yapılan bu gelenekte, sikkelerin mitolojik Styx nehri üzerinde kayıkçılık yaparak ölenlerin ruhlarını ölüler dünyasına götüren Kharon'a ödeme ya da rüşvet olarak verildiğine inanılıyordu.

Arkeolog Oleszek, sikkeler dışında mezarlıkta başka herhangi bir eşyanın bulunamadığını ve gömülen diğer insanların henüz keşfedilmeyen bölümlerde yer alabileceğini söyledi.



