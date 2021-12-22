AirTag ile takip edildiğiniz nasıl anlaşılır

AirTag ile takip edildiğiniz nasıl anlaşılır

Apple'ın kaybolan eşyaları bulmak için piyasaya sürdüğü AirTag, zaman zaman insanları takip etmek için de kullanılabiliyor. İşte izlendiğinizi anlamanın yolu...

Apple'ın, 20 Nisan'da tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

KÖTÜYE KULLANIM ARTIYOR

Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

AIRTAG İLE TAKİP EDİLDİĞİNİZİ ANLAMANIN YOLU

Yukarıda bahsettiğimiz güvenlik sorununun farkında olan Apple, bunun için ek güvenlik önlemleri sunuyor.

Eğer iOS işletim sistemine sahip bir Apple cihazınız varsa, ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok.

Apple, sahibinden ayrı bir AirTag'in sizi takip ettiğini algıladığı anda zaten size bir bildirim gönderiyor.

Öte yandan AirTag, eğer 8 saat ila 24 saat arasında sahibine geri dönmez ise, bulunduğu yerde ses çıkarmaya da başlayabiliyor.

ANDROID İÇİN YENİ UYGULAMA

Apple'ın iOS tarafında sunduğu bu güvenlik sistemlerine karşın Android tarafında benzeri bir uygulama bulunmuyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Tracker Detect uygulamasıyla bu sorun çözüldü.

AirTag cihazı ile takip edildiğini düşünen kullanıcılar, bu uygulama sayesinde çevredeki AirTag cihazlarını tarayıp yerlerini tespit edebilecek.

AirTag cihazı, eğer 10 dakikadan fazla bir süredir kullanıcıyla birlikte hareket ediyorsa, uygulama bir ses çalarak onu bulmaya yardımcı olacak.

Eğer siz de AirTag cihazları ile gizlice takip edildiğinizi düşünüyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan Apple'ın Tracker Detect android uygulamasını indirebilirsiniz.

Tracker Detect, oldukça basit bir kullanıma sahip. Uygulama, "Tara" komutu yoluyla çevrenizde bir AirTag olup olmadığını size söyleyebiliyor.

Kendinizi güvende hissettikten sonra ise Taramayı Durdur ile işlemi sonlandırabiliyorsunuz.

Olası bir AirTag bulunması durumundaysa uygulama, onu bulmanıza yardımcı olmak için AirTag'in ses çalmasını da sağlayabiliyor.